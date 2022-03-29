Політик прогнозує, що Росія не зможе місяцями воювати в Україні.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович пояснив свої прогнози щодо термінів завершення війни в Україні та прокоментував слова очільника США Джо Байдена про те, що "війна не на один тиждень і не на один місяць".

В інтерв'ю ВВС Арестович заявив, що Байден каже про глобальну війну.

"Ту війну, яку він оголосив у березні 2021 року, коли він назвав Путіна вбивцею, коли сказав, що світ поділився на авторитарні режими і демократію", - додав радник очільника ОП.

"Він про цю війну каже, а не про військову кампанію, яка зараз триває в Україні. Це зовсім інша справа", - сказав Арестович.

Журналіст ВВС нагадав, що Арестович раніше прогнозував, що в кінці квітня вже можна плавно повертатись до Києва.

"В Київ можна буде повернутися за умови, що їх відкинуть звідси кілометрів на 50. Не так, як зараз, а по-справжньому. І, до речі, до Києва зараз повертається досить багато народу", - зазначив радник глави ОП.

Також в Арестовича запитали, чи готова українська влада до того, що гуманітарна катастрофа, така як в Маріуполі, Ізюмі, в Чернігові триватиме місяцями.

"Місяцями вона не буде тривати. Росія не утримає цю територію місяцями. Я думаю, що наприкінці квітня - на початку травня все має поступово закінчуватися", - підсумував він.

Раніше глава Миколаївської ОГА Віталій Кім прокоментував прогнози про те, що війну в Україні можна закінчити до травня.

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