За словами Олексія Мельника, застосовувати надані Україні винищувачі над територією країни-агресора було б безрозсудно.

Застосовувати надані Україні винищувачі F-16 над територією Росії було б дуже безрозсудно. Про це в інтерв'ю Oboz.UA сказав співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник.

За його словами, ймовірність того, що F-16 буде там збитий чи уражений, дуже висока.

"Для таких місій краще застосовувати безпілотні літальні апарати, дрони чи ракети, які в України є. Отже, я вважаю, що до такого обмеження нам треба ставитися абсолютно спокійно", - підкреслив Мельник. Відео дня

Водночас він припускає, що F-16 могли в допомагати звільняти тимчасово окупований Крим, хоча "а цьому етапі це якщо не нереалістично, то надзвичайно проблематично".

"Але як ми знаємо, Сили оборони України інтенсивно працюють над знищенням протиповітряної оборони Криму як за допомогою наземних комплексів, так і авіації. Тому теоретично можна припустити, що в певний момент F-16 зможуть спочатку наблизитися до півострова, а потім виконувати завдання вже над самим півостровом. Але, найімовірніше, це перспектива не сьогоднішня і не завтрашня", - резумував експерт.

F-16 в Україні - останні новини

Нагадаємо, 4 серпня було показано перші винищувачі F-16, які передали Україні західні партнери. Президент Володимир Зеленський не розкрив, які саме завдання виконуватимуть ці літаки, але зазначив, що партнери з Коаліції можливостей розвитку Повітряних сил ЗСУ знають, яка кількість літаків потрібна Україні.

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