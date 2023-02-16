Наміри Росії розпочати зараз широкомасштабний наступ — це швидше бажання Кремля, ніж реальні можливості путінських військ.

Росія розпочинає новий наступ на сході України, але США та їхні союзники скептично ставляться до того, що Москва накопичила живу силу та ресурси, щоб досягти значних успіхів. Про це заявили CNN представники США, Великобританії та України.

"Це, мабуть, більш амбіційно, ніж реалістично", — сказав високопоставлений військовий чиновник США.

Попри збільшення чисельності російських сил, західні союзники України не бачать доказів достатніх змін у їхній здатності проводити масштабні воєнні операції, необхідні для захоплення та утримання нових територій.

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У Збройних силах США заявили, що російським військовим знадобиться час до травня, щоб відновити достатньо потужностей для тривалого наступу, але російські лідери хотіли б діяти швидше. "США тепер вважають імовірним те, що російські війська почали рухатися, попри готовність до цього, через політичний тиск з боку Кремля", — сказав CNN високопоставлений американський військовий чиновник.

Малоймовірно, що російські війська будуть краще організовані, і тому малоймовірно, що вони будуть особливо успішними, стверджує високопоставлений британський чиновник.

"Вони зібрали достатньо живої сили, щоб взяти одне-два невеликих міста на Донбасі, але це все", — сказав високопоставлений український дипломат.

Прохання України щодо західного озброєння через плани Росії атакувати

Оскільки цього місяця наближається перша річниця війни, Україна продовжує чинити тиск на західних лідерів, щоб вони надали більш досконале озброєння для захисту та відсічі Росії. У січні США, Британія та Німеччина погодилися відправити сучасні бойові танки, але тепер Україна наполягає на винищувачах і ракетах великої дальності.

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія зараз концентрує свої сили та готується до спроби реваншу не лише проти України, але й проти вільної Європи та вільного світу. Він сказав, що вважає, що новий російський наступ вже розпочався.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив 14 лютого у Брюсселі, що США не бачать ознак того, що Росія "нарощує свою авіацію" напередодні повітряної операції проти України.

"З точки зору того, чи накопичує Росія свою авіацію для масованої повітряної атаки, ми зараз цього не бачимо. Ми знаємо, що Росія має значну кількість літаків та багато можливостей. Саме тому ми наголошуємо, що нам потрібно зробити все можливе, щоб Україна отримала якомога більше можливостей протиповітряної оборони", - зазначив він.

Остін також сказав, що очікує, що Україна "проведе наступ десь навесні".

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