Янушевич вважає, що ЗСУ вже скоро звільнять від окупантів не тільки Херсонщину, а й Крим.

Голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич розповів, коли українці знову зможуть їсти херсонські кавуни та коли ЗСУ виб'ють ворога з нашої землі. Також він поділився інформацією про настрої окупантів, які сильно бояться партизан.

Про це Янушевич розповів в інтерв'ю ТСН.

За його словами, нині окупанти настільки бояться руху спротиву, що прикриваються мирним населенням. Вони намагаються завжди бути серед людей та не розуміють, як та чому херсонці не втратили сили й віри у ЗСУ.

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"Натомість щодня рух опору доводить, що Херсон - це Україна. Партизани продовжують вбивати та калічити колаборантів. Нещодавній випадок із вбивством нардепа – колаборанта Ковальова яскраве тому підтвердження. Щодня в місті та області перевіряються будинки та гаражі, вони налякані та шукають зброю, зрадників та навіть оголосили про винагороду, за інформацію про "підозрілих осіб". Але херсонці не здаються. Росіянам страшно, але далі буде ще страшніше, я у цьому впевнений", - пояснив Янушевич.

Голова ОВА також розповів, коли ж, на його думку, українці знову будуть їсти херсонські кавуни та зустрічати баржи з ними. Янушевич вважає, що ЗСУ вже скоро звільнять від окупантів не тільки Херсонщину, а й Крим.

"Ви знаєте, я не маю можливості розповідати про дії ЗСУ, але я твердо переконаний, що наступного літа ми відпочиватимемо не лише на узбережжях Чорного моря в Залізному порту чи Скадовську, а й в українському Криму. А наші найсмачніші кавуни та томати знову будуть на столах усіх українців. Ми впевнені у ЗСУ, які вже півроку демонструють всьому світові свій героїзм та відвагу. Я спілкуюсь з багатьма людьми і завжди чую захоплення на адресу українців, президента і наших військових", - резюмував він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Херсонщині поблизу окупованої Новоолексіївки сталася "бавовна".

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