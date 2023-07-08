Командири готові "зробити все можливе і неможливо", аби пришвидшити завершення війни.

Командир "Азова" Денис Прокопенко заявив, що після повернення до України з Туреччини всі п’ятеро звільнених командирів з "Азовсталі" зроблять все можливе для завершення війни.

Під час прес-конференції на території однієї з військових частин, відповідаючи на запитання про те, чи планують герої повернутися на фронт, "Редіс" відповів: "Звісно, для цього ми повернулися до України, це наша найголовніша мета".

Герой України подякував військовим, які боронили нашу країну, поки він та інші захисники "Азовсталі" перебували в полоні.

"Хочу ще раз хочу щиро подякувати пану президенту, його команді, Силам оборони та кожному солдату, що боронив нашу неньку, продовжує боротися з окупантом на фронті в той час, поки ми перебували в полоні. Це дуже великий внесок у нашу незалежність, боротьбу за нашу державу, суверенітет та територіальну цілісність. Я глибоко впевнений, що армія – це командна робота, і з сьогошнього дня ми разом з вами продовжимо боротьбу, обов’язково скажемо ще своє слово в бою. Найголовніше на сьогодні – українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту, з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога, звільняємо тимчасово окуповані території. Я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе, щоб прискорити цей процес, і щоб війна дійшла до свого логічного завершення", – додав він.

Повернення командирів з "Азовсталі" до України - що треба знати

В суботу, 8 липня, стало відомо про повернення з Туреччини в Україну п’ятьох командирів з "Азовсталі" – Дениса "Редіса" Прокопенка, заступника командира "Азова" Святослава "Калини" Паламара, старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка, командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія "Волиною" Волинського та командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлеги.

Ввечері вони прибули до Львова разом із президентом Володимиром Зеленським. Як повідомляв кореспондент УНІАН, на території однієї з військових частин за їх участі відбулося нагородження військовослужбовців Нацгвардії. Потім вони попрямували до Львова, де взяли участь в молебні до 500-го дня повномасштабної війни. Героїв зустріли оплесками сотні людей.

Командири з "Азовсталі" пробули в полоні кілька місяців – з моменту евакуації разом з близько 1700 захисниками в травні 2022 року і до масштабного обміну 21 вересня 2022 року. Упродовж цього часу Прокопенко, Паламар, Хоменко, Волинський та Шлега перебували в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана, як це передбачали умови обміну. Повідомлялося, що вони не повертатимуться додому до завершення повномасштабної війни. У зв’язку з їх поверненням Росія заявила про порушення домовленостей.

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