У відповідь він написав рапорт про звільнення.

Командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій "Купол" був понижений у званні. Як повідомляє "Українська правда", тепер він буде заступником командира батальйону навчального центру.

Причиною цього стало скандальне інтерв’ю американські газеті The Washington Post, у якому "Купол" висловився з критикою до дій військової влади.

"Рішення щодо пониження "Купола" в посаді було ухвалене командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ, тобто генерал-майором Максимом Миргородським", - йдеться у матеріалі УП.

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"Купол" різко відреагував на такий крок і написав рапорт на звільнення.

"Українська правда" також звернулася по коментар до прес-служби ДШВ, однак відповіді там поки не надали.

У 46-й бригаді вже не вперше переводять з бойового підрозділу у навчальний центр після комунікації з пресою. У січні 2023-го року сержант ДША Олександр Погребисько розповів в інтерв’ю УП про обстановку у Соледарі, з якого тоді виходила українська армія. Після цього Погребиська понизили у званні.

"Не люблять правду військові керівники та не хочуть вирішувати системні проблеми", - зазначили співрозмовники УП.

Інтерв’ю Анатолія "Купола" The Washington Post: що відомо

Анатолій "Купол" воював за Україну з 2014-го року. Після 24-го лютого 2022-го року він також боронив українські кордони під час воєнних дій проти Росії.

В інтерв’ю американській газеті "Купол" розповів, що у його батальйоні загинуло 100 бійців з 500. На заміну приїхало 100 нових солдатів, але їм не дали часу на підготовку. Анатолій вказував, що вони все кидали і тікали, бо боялися стріляти.

Також "Купол" розповідав, що солдатів, котрі мають бойовий досвід в українські армії, залишилося вже дуже мало. Багато вже або загинули, або поранені.

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