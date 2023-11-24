Подоляк заявив, що зміст заяви російського президента демонструє те, що він неадекватний.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяви диктатора Володимира Путіна на саміті G20 про те, що Росія нібито готова до мирних переговорів, але Україна відмовляється.

"Мені взагалі це дивно: "Ми (росіяни – УНІАН) готові до мирних переговорів". Тобто ти заходиш з війною умисно вбивати людей, щоб говорити з ними про мир? Ну, це ж конкретна шизофренія, називаймо речі своїми іменами. Але Путін завжди так себе поводив – говорив абсурдні речі. Просто сьогодні це рельєфно видно", - заявив Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

Радник голови ОП також зазначив, що виступ Путіна чітко демонструє, що "ця людина не є адекватною, реалістичною, абсолютно не має навіть базового рівня знань, на який можна спиратись, проводити якийсь аналіз".

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"У Росії вважали, що коли вони дуже швидко захоплять Україну, то зможуть трошки прирізати найбільш патріотично налаштованих громадян іншої країни. Тобто відфільтрують їх, в концтаборах потім знищать тощо, й про це мало хто знатиме, бо всю історію модеруватиме Радянський Союз 2.0. Я просто хочу, щоб ми це все розуміли та фіксували. Тож, маючи це все в підсвідомості, Путін хоче сказати нібито вони "завжди були за мир" – вбивають людей, бо за мир, хочуть знищити Україну, бо за мир тощо", - додав Подоляк.

Росія готова до мирних переговорів

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін зробив заяву про переговори з Україною. Під час виступу на саміті G20 російський президент заявив, що РФ нібито "ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною". Він назвав те, що відбувається в Україні, "трагедією" і закликав "шукати шляхи для її якнайшвидшого припинення".

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