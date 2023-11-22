За словами Подоляка, Росії нема чим думати й нема що думати про те, як "припинити трагедію в Україні".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував цинічні висловлювання президента РФ Володимира Путіна про мирні переговори з Україною.

"Винищенням цивільного населення в Україні з 2014 року займається виключно Росія. Робить це навмисно, чудово розуміючи результат своїх геноцидних дій. А з лютого 2022-го винищення цивільного населення набуло системного, масштабного, тотально руйнівного характеру, що передбачає авіаційні бомбардування, ракетні й артилерійські обстріли всієї території України", - написав він.

За його словами, Росії нема чим думати й нема що думати про те, як "припинити трагедію в Україні".

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"Убивці, які холоднокровно вчиняють умисний злочин, усередині нього не думають, як зупинити злочин. Єдине ж дієве рішення, усвідомлення якого все ще непідвладне розуму Путіна, – негайно вивести окупаційні російські війська із суверенної території іншої держави. Після – за стіл, щоб обговорити виплати, компенсації та інші юридичні наслідки війни, - додав Подоляк.

Висловлювання Путіна про мир - деталі

Російський диктатор Володимир Путін зробив заяву про переговори з Україною. Під час виступу на саміті G20 російський президент заявив, що РФ нібито "ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною". Він назвав те, що відбувається в Україні, "трагедією" і закликав "шукати шляхи для її якнайшвидшого припинення".

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