Люди негайно залишають робочі місця під звуки сирен.

Гауляйтери тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області у паніці оголосили евакуацію людей з робочих місць.

Про це повідомляє пропагандистське РИА Новости.

Перед цим колаборанти повідомили про серію вибухів у місті. Потім окупанти почали евакуйовувати працівників з робочих місць.

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"У Новій Каховці оголошено евакуацію з робочих місць, люди йдуть в укриття, евакуація населення з міста не планується", - розповів пропагандистам гауляйтер міста.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 серпня, в ОК "Південь" заявили, що ворог відійшов зі своїх позицій у Херсонській області.

"Угруповання військ "Каховка" рапортує, що 109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що прорвано першу лінію оборони росіян у Херсонській області.

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