Українські захисники хоч повільно, але просуваються на фронті. США подбають, щоб Україна була забезпечена необхідними засобами.
"Сам президент Зеленський сказав, що це (контрнаступ – УНІАН) відбувається повільніше, ніж хотілося б. США не будуть займати якусь певну позицію з цього приводу. Ми не збираємося тиснути на українську військову операцію. Тільки українці можуть коментувати свій план", - заявив координатор стратегічного спілкування Ради національної безпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю.
За його словами, українці вже визнали, що йдуть не так далеко і не так швидко, як їм хотілося б, але вони просуваються.
"Ми (США - УНІАН) збираємося переконатися, що у них є інструменти і можливості, щоб рухатися далі в рамках контрнаступу", - підсумував Кірбі.
Контрнаступ ЗСУ - останні новини
Згідно з останньою інформацією, ЗСУ звільнили від окупантів: на півдні-понад 192 кв.км територій, а на Бахмутському напрямку - близько 35 кв. км території.
При цьому видання New York Times вважає, що посилені угруповання Сил оборони спробують пройти через мінні поля, які облаштували окупанти, до міста Токмак Запорізької області, а в разі успіху можуть вийти на Мелітополь.