Джон Кірбі зазначив, що Вашингтон подбає, щоб Україна мала необхідні кошти.

Українські захисники хоч повільно, але просуваються на фронті. США подбають, щоб Україна була забезпечена необхідними засобами.

"Сам президент Зеленський сказав, що це (контрнаступ – УНІАН) відбувається повільніше, ніж хотілося б. США не будуть займати якусь певну позицію з цього приводу. Ми не збираємося тиснути на українську військову операцію. Тільки українці можуть коментувати свій план", - заявив координатор стратегічного спілкування Ради національної безпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю.

За його словами, українці вже визнали, що йдуть не так далеко і не так швидко, як їм хотілося б, але вони просуваються.

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"Ми (США - УНІАН) збираємося переконатися, що у них є інструменти і можливості, щоб рухатися далі в рамках контрнаступу", - підсумував Кірбі.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Згідно з останньою інформацією, ЗСУ звільнили від окупантів: на півдні-понад 192 кв.км територій, а на Бахмутському напрямку - близько 35 кв. км території.

При цьому видання New York Times вважає, що посилені угруповання Сил оборони спробують пройти через мінні поля, які облаштували окупанти, до міста Токмак Запорізької області, а в разі успіху можуть вийти на Мелітополь.

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