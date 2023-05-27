Окупанти 27 травня 2023 року почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Російські загарбницькі війська планують зірвати очікуваний контрнаступ Збройних сил України із застосуванням хімічної зброї у Запорізькій області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook, зазначивши при цьму, що спецслужби РФ вже розпочали втілювати провокацію із хімічною зброєю.

"З метою зриву контрнаступальних дій Сил безпеки і оборони України російські окупанти 27 травня 2023 року почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області", - наголошується у повідомленні.

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Водночас, як зазначають у розвідці, реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. "Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України", - додали у розвідці.

При цьому, розвідка наголошує, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті.

Контрнаступ ЗСУ

25 травня 2023 року радник голови ОП Михайло Подоляк заявив про початок контрнаступу.

Того ж дня заступник керівника ОП Ігор Жовква заявив, що контрнаступ почнеться, як тільки країна отримає необхідне озброєння від союзників.

27 травня 2023 року Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний опублікував потужний ролик із натяком на початок контрнаступу.

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