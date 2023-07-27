Раніше ряд західних видань вже написали, що українська армія активізувала наступ на запорізькому фронті.

Українська армія намацала слабке місце в російській обороні і посилила масштаб наступальних дій, відправивши в бій раніше не задіяні резерви. Про це два американських чиновника розповіли CNN.

За словами одного з посадовців США, з яким поспілкувалися журналісти, хоча українське командування все ще зберігає деякі з'єднання в резерві, "основну частину" сил, виділених для контрнаступу, вже пустили в справу.

"Наполегливість, здається, принесла деякі результати. В ході контрнаступу було прорвано деякі елементи російських оборонних рубежів на південному сході і резервні підрозділи прибули, щоб скористатися цією можливістю", - розповів виданню чиновник.

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Гауляйтер окупованих районів Запорізької області Володимир Рогов теж визнав, що в середу ЗСУ змогли "вклинитися" відразу на трьох ділянках в першу лінію російської оборони в цьому регіоні.

"Почалася друга хвиля [українського] контрнаступу на запорізькому фронті", — заявив він, зазначивши, що ЗСУ змогли прорватися "в результаті декількох хвиль атаки за участю понад 100 одиниць бронетехніки".

Українська 47-а бригада, яка бере участь у наступі, підтвердила CNN, що просувається вперед, заявивши: "Піхота просувається. Артилерія прикриває. Екіпажі Бредлі знищують піхоту противника і його техніку".

Російські та українські військові блогери припускають, що українські сили прорвалися принаймні через одне з численних мінних полів, встановлених росіянами, і домоглися скромних територіальних успіхів в районі села Роботіно, що на південь від Оріхова.

Друга фаза контрнаступу ВСУ

Американське видання The New York Times першим повідомило про введення в контрнаступ додаткових українських сил. Свою статтю на цю тему нью-йоркці опублікували ще вчора ввечері.

Пізніше інші західні ЗМІ з посиланням на свої джерела теж стали писати, що ЗСУ явно активізували свої атаки після двох місяців повільного прогризання російських позицій. Зокрема про це написали американські видання Politico і Bloomberg.

Ще на початку тижня міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що український контрнаступ дійсно відстає від початкового графіка, але в цілому йде згідно з планом.

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