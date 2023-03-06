Супротивники відкривали вогонь з реактивної артилерії.

Окупанти здійснили масований обстріл селища Козача Лопань на Харківщині, унаслідок атаки пошкоджені ліцей та житлові будинки, електро- та газові мережі.

Про це повідомив у Telegram голова Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. "Декілька годин тому ворог здійснив масований терористичний обстріл Козачої Лопані з реактивної артилерії. Внаслідок ударів пошкоджено будівлю місцевого ліцею, постраждали до 10 приватних будинків, перебито газові та електричні комунікації у різних частинах селища", - зазначив Задоренко.

За попередньою інформацією, поранених чи загиблих немає.

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Голова МВА закликав людей дотримуватись правила двох стін, захистити вікна від ударної хвилі доступними способами, обладнати укриття у підвалах і погребах приватних осель, подбати про якнайшвидший зручний доступ до них.

Обстріли Харківської області - сьогодні це варто знати

Ворог вже багато разів бив по населених пунктах Харківської області. Унаслідок ворожих атак зруйновано й пошкоджено багато об’єктів, є жертви й поранені.

Зокрема, 5 березня стало відомо, що російські окупанти вночі та вранці обстріляли Куп'янськ, було пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури, виникла пожежа. Крім того, були пошкоджені щонайменше п'ять житлових будинків, господарчі споруди, й загинула одна особа.

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