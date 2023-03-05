Унаслідок ворожих обстрілів зруйновано щонайменше п'ять житлових будинків.

Російські загарбники вночі і вранці обстріляли Куп'янськ у Харківській області.

Про це у неділю, 5 березня, повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Сьогодні зранку ворог вкотре обстріляв Куп'янськ. Пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури. Сталася пожежа. На місці працюють рятувальники, інформація уточнюється", - повідомив голова ОВА.

Крім того, вчора, після 23:00, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську було зруйновано щонайменше п'ять житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Також через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік.

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"Внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок", - додав Синєгубов.

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Ворог вже не раз обстрілював територію регіону, є багато руйнувань, загиблих та поранених.

Зокрема, 22 лютого росіяни зі своєї території били по Харкову, повідомлялося про "прильоти" у Київському районі. Під прицілом супротивників знаходилися інфраструктурні об’єкти. За даними медиків, унаслідок ворожої атаки постраждали дві особи.

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