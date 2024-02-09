За його словами, РФ не знає, де закінчуються її кордони.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що необхідно краще пояснити громадянам країн ЄС, що означатиме мати Росію за сусіда.

Як пише EFE, дипломат назвав РФ "сусідом, який не знає, де закінчуються і де починаються його кордони".

За словами Борреля, російський президент Володимир Путін планує йти до кінця і не проти пожертвувати своєю армією і своїм народом, тому що "він зазнає величезних матеріальних і людських втрат і не досягнув жодного значного територіального просування".

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"Як ви думаєте, чи Путін, починаючи війну, міг хоч на мить уявити, що через два роки він буде там, де є ? Ні, він вважав свою армію дуже могутньою. І це не так. Я думав, що Україна дуже слабка, вона розпадеться. І цього не було. Він вважав, що єдність європейців зазнає краху. Я думав, що трансатлантична єдність буде порушена. Нічого з цього не сталося", - наголосив він.

Дипломат закликає й надалі надавати допомогу українцям, "які захищаються від могутнього сусіда, який хоче силою нав’язати своє панування", і який має "ностальгію за старою радянською чи царською імперією".

Війна в Україні - що кажуть на Заході

Нещодавно Боррель заявляв, що допомагати Україні - це не про щедрість, а про турботу для Європи.

Як підрахували в Інституті вивчення війни, ЄС та його держави-члени надали Україні 148,5 млрд доларів (138 млрд євро). У цю суму входить і нещодавно оголошений пакет підтримки у розмірі 50 млрд. євро.

NYT вважає, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну реанімувало Північноатлантичний альянс. Війна надала нового значення країнам уздовж східного кордону НАТО.

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