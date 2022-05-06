Так, у складі 217-го повітрянодесантного полку 98-ї повітрянодесантної дивізії (Іваново) до бойових дій на території України активно залучаються військовослужбовці строкової служби.

Через високі втрати на фронті окупанти намагаються терміново поповнити резерви "живої сили", і випадки залучення до участі у війні солдатів строкової служби фіксуються дедалі частіше.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Встановлено, що в складі 217-го повітрянодесантного полку 98-ї повітрянодесантної дивізії (Іваново) до бойових дій на території України активно залучаються військовослужбовці строкової служби. Нині 98-ма дивізія окупанта бере участь у боях на території Харківської області. Поспіх у питанні відновлення втрат призводить до скорочення періоду навчання майбутніх окупантів. Новобранці 8-ї армії південного військового округу ЗС РФ проходять 4-денний курс підготовки. Після чого направляються на доукомплектування мотострілецьких підрозділів на території України", - йдеться у повідомленні.

Також у розвідці зазначили, що російська влада на примусово-добровільній засаді направляє до 40 медичних працівників Криму у безоплатне відрядження на окуповані території Донецької області. Строк "відрядження" – до 2 тижнів. Озвучена мета – "надання допомоги".

"Разом з тим частішають випадки дезертирства окупантів. Так, в селі Рибальче Херсонської області окупанти розшукують 15 військовослужбовців РФ. Вони не бажають вступати в бойові дії з українською армією і залишили місце дислокації підрозділу", - повідомили в ГУР.

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