Журналіст розповів про ситуацію в столиці.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє, що в Києві окупант застосував крилаті і балістичні ракети.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Крилатими і балістичними ракетами обстрілюються стратегічні об'єкти Києва", - йдеться в його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 24 лютого, рано вранці, після 5:00, у низці міст, серед яких і Київ, чути вибухи.

Повідомляється мінімум про чотири вибухи в Краматорську, потужний вибух в Одесі, Харкові, Бердянську, початок потужних обстрілів на Донбасі з боку терористів.

У столиці теж лунають вибухи, їх чули мешканці Позняків та Троєщини. Тим часом повідомляється про вибухи та стрілянину в районі аеропорту "Бориспіль".

24 лютого 2022 року Росія розпочала вторгнення в Україну.