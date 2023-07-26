Цю авіабазу росіяни відновили наприкінці минулого року.

24 липня біля села Веселе (за 15 кілометрів від Джанкоя в окупованому Криму) пролунали вибухи. З’ясувалося, що того дня був "приліт" на авіабазу окупантів.

Як пише "Радіо Свобода", на актуальних супутникових знімках видно сліди пожежі на авіабазі.

Аеродром Веселе було виведено з експлуатації у квітні 1995 року, але, як з’ясовували OSINT-аналітики, що російські загарбники почали там будівельні роботи в листопаді 2022 року з метою відновити його роботу.

Удари по Криму - що треба знати

За роки окупації росіяни перетворили Кримський півострів на свою військову базу. Під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією, на території Криму періодично відбуваються різноманітні "інциденти". Журналісти "Крим.Реалії" зафіксували вже понад 60 випадків ударів по військовій та логістичній структурі російської армії на півострові.

Зокрема, 22 липня стало відомо, що у Жовтневому стався вибух на складі боєприпасів. Крім того, повідомлялося, що пошкоджено нафтобазу.

24 липня ватажок окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов поскаржився на потужну атаку безпілотними літальними апаратами.

Тоді був атакований склад боєприпасів в Джанкойському районі, на якому могла зберігатися партія російських надзвукових ракет П-800 "Онікс". На тлі атаки загарбники тимчасово зупиняли рух залізницею та автомобільною трасою.

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