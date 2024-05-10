Командувач Сухопутних військ генерал Павлюк заявив, що в пріоритеті України буде захист столиці.

Командувач Сухопутних військ України генерал Олександр Павлюк спрогнозував наступ критичної фази війни в Україні. За його словами, вона розгорнеться в найближчі 2 місяці.

Про це військовий заявив The Economist. Павлюк уточнив, що в разі наступу Росії - захист Києва буде одним із найголовніших завдань. За його словами, Москва не забула про своє прагнення захопити столицю:

"Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграє оборона столиці в майбутньому... Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них". Відео дня

Водночас Павлюк уточнив, як Україна планує обороняти столицю. Уже зараз ЗСУ готують нові бригади й передбачається, що якісь із них розгорнуть у Києві. Як сказав Павлюк, йдеться про підготовку 10 формувань.

За словами командувача Сухопутних військ, одна з найголовніших проблем армії полягає в нестачі техніки, а не людей.

Критична фаза війни - про це попереджав Захід

Нагадаємо, у березні 2024 року про ймовірне настання критичної фази в російсько-українській війні також писав німецький Welt. Газета прогнозувала, що вона може настати до вересня.

При цьому через затримку поставок західної допомоги Україні обіцяли нові територіальні втрати. З хорошого - Welt припускав, що війна може закінчитися цього року.

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