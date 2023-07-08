Українські воїни, зокрема, били по ворожих зенітно-ракетних комплексах.

Упродовж минулої доби захисники України поцілили, зокрема, у три пункти управління російських загарбників.

По одному пункту управління завдала удару авіація Сил оборони нашої держави, а ще два уразили підрозділи ракетних військ та артилерії, поділився Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні, опублікованому у суботу вранці, 8 липня.

За його даними, українська авіація упродовж минулої доби також завдала чотири удари по ворожих зенітно-ракетних комплексах та сім - по районах зосередження живої сили супротивника.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили... склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника", - зазначили у Генштабі.

За його даними, наші воїни також ліквідували два ворожі безпілотники-шпигуни оперативно-тактичного рівня.

Новини України щодо війни, які варто знати сьогодні

Увечері 7 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти зосереджували головні зусилля на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Мар’їнському та Куп’янському напрямках. На цих напрямах за добу відбулися близько 20 боїв.

За відомостями американського Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни домоглися тактично значних успіхів біля міста Бахмут.

Варто зазначити, що РФ зазнала на нашій землі величезних втрат. Втрати ворога на сьогоднішній день становлять приблизно 232 810 супротивників. Крім того, ліквідовано багато ворожої техніки, у тому числі 3 652 безпілотники оперативно-тактичного рівня й 408 засобів протиповітряної оборони.

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