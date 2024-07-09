Без матері залишились двоє маленьких дітей.

Внаслідок російської атаки на Кривий Ріг 8 липня загинула 43-річна місцева жителька, яка на час обстрілу була на роботі у Центрі соціальних сервісів та інфраструктури "Метінвест Бізнес Сервіс", повідомляє канал "Перший Міський. Кривий Ріг".

"Під час вчорашньої ракетної атаки на місто загинула Оксана Довбня-Остапенко. 43-річна криворіжанка працювала у "Метінвест Бізнес Сервіс". Під час удару по підприємству вона перебувала на робочому місці. Без мами залишились двоє маленьких янголят", - йдеться у повідомленні.

Крім того, відомо, що ще 3 працівниць фронт-офісів МБС отримали поранення і наразі перебувають у лікарні.

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Ракетний удар по Україні 8 липня - останні новини

Як раніше писав УНІАН, окупаційна армія РФ 8 липня здійснила масовану атаку по Україні. Зокрема, завдала ракетного удару по Кривому Рогу. У місті зафіксували декілька влучань, в тому числі і по адміністративній будівлі промислового підприємства.

Трохи згодом голова Ради оборони міста Олександр Вілкул розкрив наслідки удару по Кривому Рогу. За його словами, 10 людей загинули, ще 47 отримали порання, 9 з них перебувають у важкому стані.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія випустила по Україні 38 ракет різних типів. 30 із них знищила українська ППО.

"Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця", - наголосив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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