Псевдопосадовця ушпиталили у лікарню окупованої Волновахи.

На Донбасі український дрон наздогнав так званого "радника голови ДНР" Яна Гагіна. Псевдочиновник отримав поранення.

Як повідомляє кремлівське видання ТАСС, український БпЛА скинув боєприпас у районі населеного пункту Оленівка, де колаборант зупинився замінити колесо.

"Ми з колегою перебували в районі Оленівки та зупинилися, щоб підкачати колесо. Знаючи, що можуть працювати дрони, заїхали під дерева. Нас засік дрон. Якийсь час він кружляв над нами, потім атакував скиданням. У товариша множинні осколкові поранення голови, обличчя, руки та стегно. У мене - осколкове обличчя та плече, садна", - розповів Гагін.

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За його версією, після атаки дрона вони встигли оперативно застосувати радіоелектронну рушницю і нейтралізувати сигнал дрону. Дрон дезорієнтувався і від них відчепився.

Гагіна ушпиталили у лікарню окупованої Волновахи. Йому наклали шви.

Ліквідація окупантів в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні було ліквідовано 527 390 російських загарбників. За даними Генштабу ЗСУ, 1080 окупантів українські військові знищили протягом доби, 16 червня.

Серед ліквідованих військових РФ – син російського воєначальника Олександра Лапіна, Денис. У ЗМІ повідомляли, що його могли знищити під час удару HIMARS по командному пункту росіян на початку травня 2024 року.

Раніше український офіцер і військовий блогер, який відстежує російські втрати, Анатолій Штефан "Штірліц" повідомляв про ліквідацію в Україні командира зенітного ракетного дивізіону росіян підполковника Володимира Спиридонова, командира роти 331 пдп м. Кострома старшого лейтенанта Степана Логінова та інших окупантів.

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