Мер міста вважає, що чернігівці мають бачити перспективи.

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що хоче продемонструвати тренд відновлення міста до завершення бойових дій, аби люди бачили майбутнє в Чернігові.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

"Найважливіше завдання, яке я відчуваю, виходячи зі свого життєвого досвіду, досвіду керівника і досвіду міського голови, полягає в тому, щоб якомога швидше показати тренд відновлення міста, не чекаючи закінчення активних бойових дій, для того, щоб люди це бачили і бачили майбутнє в Чернігові", - зазначив Атрошенко.

Задля пошуку партнерів та інвесторів Атрошенко відвідав Всесвітній економічний форум у Давосі. На його думку, неможливо вибудувати стосунки без візуального контакту, адже особисті зустрічі вкрай важливі.

"Відповідаючи на питання, чи варто було їхати в Європу, я би сказав, що там треба знаходитися постійно, це я умовно, звісно, кажу. Хто перший буде спілкуватися, хто перший буде напрацьовувати ці контакти, той перший отримає по тій чи іншій лінії певні гранти, або певну допомогу. Це вкрай важливо, не чекаючи, коли держава буде спроможна виділити суттєві кошти для відновлення Чернігова, все-таки залучити якісь кошти, скажімо, з муніципалітетів, або бюджетів інших країн", - пояснив міський голова Чернігова.

Атрошенко повідомив, що його особистий візит у Давос приніс Чернігову 500 тисяч доларів в якості підтримки від уряду Тайваню. Як уточнив міський голова, ці кошти планують спрямувати на пріоритетні для міста питання, що дозволить вчасно розпочати опалювальний сезон і навчальний рік для школярів.

Крім цього, німецьке місто-побратим Чернігова Меммінген зібрало для українського міста допомогу у розмірі 152 тис. євро. Ці кошти планують спрямувати на придбання німецької сміттєприбиральної машини.

Нагадаємо, у МВС не відкидають можливості спроб Росії атакувати Київ та Чернігів.

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