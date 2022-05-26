У росіян не вистачає сил для того, щоб воювати зразу на багатьох фронтах.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що наразі не спостерігається концентрація російських військ на кордоні України з Білоруссю, але загроза атаки у майбутньому залишається.

Про це він сказав у ефірі телемарафону, повідомляє "Укрінформ".

"Справді, білоруси зараз ведуть навчання і оголошується про те, що через деякий час знову будуть нові навчання. Поки що ми не бачимо концентрації російських військ на кордоні із Білоруссю. І говорити про те, що там найближчим часом існує вірогідність того, що росіяни почнуть якісь атаки зі сторони Білорусі на Чернігів чи то Київ ми не можемо, це не так. Але відкидати, на жаль, в майбутньому це не можна", - сказав Денисенко.

Він наголосив, що "зараз все концентрується на Донбасі".

"Не вистачає у них сил для того, щоб воювати зразу на багатьох фронтах. Хоча вони провели певну мобілізацію, певні частини, на жаль, нові вступили в бойові дії. Але провели мобілізацію перш за все завдяки "ДНР/ЛНР" , - повідомив радник міністра.

Денисенко нагадав, що "вчора Путін підписав указ про призупинення видачі російських паспортів жителям окупованих територій", що пов’язано з тим, що "найближчим часом вони пробуватимуть робити мобілізацію на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей".

"Звертаючись до всіх , хто зараз знаходиться на цих територіях, є велике прохання до всіх - або спробувати виїжджати, наскільки це можливо, бо ж ми розуміємо, що вони блокують абсолютно все, або ж ховатися від цієї паспортизації, тому що паспортизація - це початок мобілізації наших громадян на цю війну", - наголосив Денисенко.

За його словами, Путін дуже боїться робити мобілізацію всередині РФ, бо розуміє, що це може викликати величезну хвилю збурень серед росіян.

"Саме тому вони концентруються на прихованій так званій мобілізації, тому вони підняли віковий ценз для контрактників до 65 років, чого взагалі , мабуть, немає в жодній армії світу. І другий момент - вони масово хапали людей на територіях "ДНР/ЛНР" … Тому в цьому випадку вони пробують зараз набрати тих людей, яких їм не шкода. Тобто - жителів України", - сказав радник міністра МВС.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що прикордонники разом з іншими українськими захисниками готуються до можливого повторного вторгнення Росії з півночі. Заступник командира ДПСУ в Чернігівській області Олександр Середа розповів: щодня на територію регіону падає від двох до восьми снарядів. "У будь-якому випадку ми готуємося до можливого повторного вторгнення. Вони атакують наші позиції і міста. [У росіян] немає поняття про правила ведення бою", - заявив Середа.

Разом з тим голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус підтвердив постійні обстріли прикордонних територій в регіоні. Росіяни відкривають вогонь як вдень, так і вночі.

У Держприкордонслужбі заявили, що українські прикордонники не спостерігаютьформування російськими військами угруповання для наступу в бік Чернігова.

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