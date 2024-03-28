Аналітики зауважили, що це вкрай специфічна машина, тому її поява на фронті виглядала неймовірною.

Оператори безпілотників ЗСУ уразили ворожу гусеничну бронемашину, яку можна опізнати як високозахищений транспортний засіб (ВТЗ) "Ладога" на базі Т-80У.

Аналітики Defence-ua.com, зауважили, що точні час та місце ураження ВТЗ, як і подальший її статус, наразі не відомі. "Але неймовірним виглядає сам факт, що російські окупанти зняли зі зберігання ці ВТЗ "Ладога" та вирішили застосувати у війні проти України", - поділилися думкою експерти.

Вони деталізували, що судячи з відео це саме ВТЗ "Лагода", тому можна зробити висновок, що "це був перший відомий епізод застосування цієї бронемашини в її історії".

Відео дня

"ВТЗ "Ладога" - це важкоброньована командно-штабна та розвідувальна машина, створена на випадок ядерної війни. Схоже, що саме це специфічне призначення й визначило обставину, що всього було виготовлено чотири чи п’ять екземплярів "Ладоги", хоча базою для неї виступив доволі масовий Т-80У", - розповіли аналітики.

Вони додали, що особливою рисою цієї машини є наявність засобів захисту від зброї масового ураження, та наявність місць для 4 осіб, крім безпосередньо екіпажу з 2 осіб.

"Ладогу" використовували лише один раз – під час ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, де ця машина показала високий рівень захисту. Далі, за даними експертів, усі екземпляри перейшли в розпорядження армії РФ і були списані на початку 1990-х років. "Появу на полі бою очікувати м’яко кажучи складно. Але тим не менш, ми це побачили. І можемо припустити, що загарбники вирішили використати цю машину як "високозахищений транспортний засіб" без поправки на її "ядерне" призначення", - припустили аналітики.

Експерти видання додали, що це не перший відомий випадок, коли окупанти знімають із консервації та застосовують на війні в Україні рідкісні бронемашини, списані ще у 1990-х чи 2000-х роках. У зв'язку з цим аналітики нагадали про використання рідкісних БТР-90, один з яких розбили під Авдіївкою.

Знищення "Ладоги"

Про те, що на Донбасі було знищено раритетний ВТЗ "Ладога" 27 березня повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Силам оборони України вдалося знищити першу за весь час повномасштабного вторгнення РФ рідкісну машину "судного дня", призначену для перевезення командування в умовах ядерної війни "Ладога", повідомив він.

А сьогодні видання Forbes випустило статтю в якій припускалось, що знищення "Ладоги" відбулося в районі Кремінної.

Вас також можуть зацікавити новини: