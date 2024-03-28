Оператори безпілотників ЗСУ уразили ворожу гусеничну бронемашину, яку можна опізнати як високозахищений транспортний засіб (ВТЗ) "Ладога" на базі Т-80У.
Аналітики Defence-ua.com, зауважили, що точні час та місце ураження ВТЗ, як і подальший її статус, наразі не відомі. "Але неймовірним виглядає сам факт, що російські окупанти зняли зі зберігання ці ВТЗ "Ладога" та вирішили застосувати у війні проти України", - поділилися думкою експерти.
Вони деталізували, що судячи з відео це саме ВТЗ "Лагода", тому можна зробити висновок, що "це був перший відомий епізод застосування цієї бронемашини в її історії".
"ВТЗ "Ладога" - це важкоброньована командно-штабна та розвідувальна машина, створена на випадок ядерної війни. Схоже, що саме це специфічне призначення й визначило обставину, що всього було виготовлено чотири чи п’ять екземплярів "Ладоги", хоча базою для неї виступив доволі масовий Т-80У", - розповіли аналітики.
Вони додали, що особливою рисою цієї машини є наявність засобів захисту від зброї масового ураження, та наявність місць для 4 осіб, крім безпосередньо екіпажу з 2 осіб.
"Ладогу" використовували лише один раз – під час ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, де ця машина показала високий рівень захисту. Далі, за даними експертів, усі екземпляри перейшли в розпорядження армії РФ і були списані на початку 1990-х років. "Появу на полі бою очікувати м’яко кажучи складно. Але тим не менш, ми це побачили. І можемо припустити, що загарбники вирішили використати цю машину як "високозахищений транспортний засіб" без поправки на її "ядерне" призначення", - припустили аналітики.
Експерти видання додали, що це не перший відомий випадок, коли окупанти знімають із консервації та застосовують на війні в Україні рідкісні бронемашини, списані ще у 1990-х чи 2000-х роках. У зв'язку з цим аналітики нагадали про використання рідкісних БТР-90, один з яких розбили під Авдіївкою.
Знищення "Ладоги"
Про те, що на Донбасі було знищено раритетний ВТЗ "Ладога" 27 березня повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Силам оборони України вдалося знищити першу за весь час повномасштабного вторгнення РФ рідкісну машину "судного дня", призначену для перевезення командування в умовах ядерної війни "Ладога", повідомив він.
А сьогодні видання Forbes випустило статтю в якій припускалось, що знищення "Ладоги" відбулося в районі Кремінної.