На Донбасі легіон взяв у полон російського солдата.

Антипутінський легіон "Свобода Росії" складається з російських і білоруських військових, які побачили реальність "спецоперації" РФ та стали на бік України у боротьбі проти режиму Путіна.

Воїни вже похизувалися першими результатами своєї роботи на Донбасі.

Так у телеграм-каналі "Свобода Росії" повідомили, що легіон взяв у полон російського солдата Шалаєва Юрія 1993 року народження. Його, згідно з протоколом, відвезуть до штабу. Там йому, як і багатьом іншим російським військовим, нададуть можливість стати частиною легіону. Відтак, боротися проти путінського режиму.

"Ми, бійці Легіону, не воюємо проти російських солдатів. Ми ведемо боротьбу за вільну Росію. Наша ціль – знищити Путіна та його режим", – наголошують бійці.

Зазначимо, що у складі легіону "Свобода Росії" воюють ті російські та білоруські солдати, які пройшли усі необхідні перевірки. Вони довели свою чесність та щирість намірів. І лише після цього отримали можливість боронити на рівні зі ЗСУ проти окупантів.

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