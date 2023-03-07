Вже цього тижня українській державі відправлять нову партію танків, повідомив міністр нацоборони Польщі.

Віце-прем'єр-міністр - міністр національної оборони Республіки Польща Маріуш Блащак заявив, що у найближчі дні в Україну буде доставлено ще 10 основних бойових танків Leopard 2.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News. "Чотири (танки) вже в Україні, інші 10 відправляться в Україну цього тижня", - сказав Блащак.

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Танки для України - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого після чергового засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що в питанні надання Україні танків Leopard співпрацюють вісім країн. Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. За його словами, союзники зобов'язалися передати Україні бронетехніки і танків на понад вісім бойових бригад.

Того ж дня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки.

20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України планують сформувати як мінімум два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть Leopard 2.

Також очікується формування шести-семи батальйонів, на озброєнні яких будуть танки Leopard 1. 24 лютого Польща передала Україні перші чотири танки Leopard 2 A4.

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