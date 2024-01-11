Фрідріх Мерц вважає, що до біженців із України має бути "жорсткіший підхід", ніж до інших шукачів притулку.

До біженців із України має бути "жорсткіший підхід", щоб більше українських переселенців працювало в Німеччині і таким чином держава була звільнена від фінансового тягаря. Про це заявив лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє RND.

Днями він зазначив, що нині у Німеччині на ринку праці лише 20 відсотків українських біженців, тоді як у Нідерландах – 60 відсотків, у Польщі – 90 відсотків.

Мерц критично оцінює той факт, що українські біженці мають право на пільги громадян і тому отримують більше державних пільг, ніж інші шукачі притулку.

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"Мабуть, було помилкою те, що два роки тому – одразу після початку кризи біженців з України – між федеральним урядом і урядами земель ми вирішили, що українські біженці отримають громадянські пільги майже одразу, а спочатку не отримуватимуть пільги для шукачів притулку", - зазначив політик.

Останні заяви Фрідріха Мерца щодо війни в Україні

Лідер опозиції Німеччини Фрідріх Мерц вимагає від канцлера Олафа Шольца якнайшвидше передати Україні ракети Taurus. За словами глави ХДС, постачання Taurus "дуже допомогло б Україні", і канцлер Шольц має нарешті ухвалити рішення про передачу ракет далекого радіусу дії.

Раніше УНІАН інформував, що німецькі політики закликають надати Україні ракети Taurus для ударів по території РФ. За інформацією німецьких ЗМІ, на канцлера Шольца чиниться все більший тиск з боку партій-партнерів по коаліції та опозиційного ХДС.

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