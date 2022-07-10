Окупаційні війська постійно обстрілюють підрозділи Сил оборони та населені пункти на лінії фронту.

Лінія фронту на території Донецької області не змінилася, ворог намагається безуспішно атакувати.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час Всеукраїнського телемарафону.

За його словами, окупаційні війська постійно обстрілюють підрозділи Сил оборони та населені пункти на лінії фронту.

"Лінія фронту не змінилася, атаки ворога відбуваються постійно, але його наступальні дії успіху не мають. Лінія фронту під постійними обстрілами: Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Торецьк, Очеретяне, Курахове, Бахмутський напрямок, Слов'янськ, Краматорськ", - сказав він.

Також він висловив впевненість, що росіяни не будуть змінювати тактику захоплення міст за допомогою постійних обстрілів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія вдарила по Донеччині. Ворог атакував Часів Яр ракетами з "Ураганів", під завалами багатоквартирного будинку опинилися мінімум 30 людей, серед них є 9-річна дитина. Вже відомо про загиблих.

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