Тактична російська авіація вздовж кордонів - це якийсь нонсенс, кажуть в Офісі Зеленського.

Повідомлення ЗМІ про перекидання до кордонів України сотень літаків і вертольотів РФ для масованого нальоту не відповідають дійсності.

Але Україна не виключає ірраціональних дій з авіацією з боку ворога напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення, сказати радник голови ОПУ в інтерв'ю Юлії Латиніної.

Подоляк наголосив, що вкиди про стягування авіації до кордону – один з інформаційних інструментів ворога, використовуваних для залякування.

"Сьогодні дуже багато спекулятивних різних інформаційних тем... І про великий наступ, і про зосереджену навколо периметра України авіацію – вертольоти літаки і так далі. Не забуваємо про головний компонент нинішнього етапу війни, гібридний компонент. ... РФ використовує багато різних інформаційних інструментів для того, щоб домогтися максимально панічних настроїв", – зазначив він.

Подоляк акцентував. що "тактична російська авіація вздовж кордонів – це якийсь нонсенс", в тому числі, якщо врахувати, наскільки посилена зараз українська протиповітряна оборона.

"Ми бачимо невеликі переміщення, не більше того. Істотних змін кількості авіатехніки, які вздовж периметра кордонів, ми не спостерігаємо. Кардинального, грубо кажучи, на аеродромі стоїть 20 МіГів або "сушок" і різко збільшилося до 200, ми не бачимо", - сказав радник голови ОПУ.

Водночас Подоляк не виключив будь-яких показових дій з авіацією з боку РФ за найближчий тиждень.

"Ми з вами розуміємо, яким є стан мислення пана Путіна. Людина настільки ірраціональна, настільки неадекватно сприймає процеси, що відбуваються, що відповідно може спробувати загасити пожежу (ним же заподіяну) бензином – авіаційним. ... Можливо, для створення такої грандіозної якоїсь картинки жаху вздовж переднього краю Росія 20-24 лютого щось використає з авіаційної техніки – додатково до тих ракет, які використовує", – сказав він.

Авіація РФ - що відомо про загрозу для України

Напередодні Financial Times повідомила, що західна розвідка відзначає накопичення поблизу українського кордону літаків і вертольотів, що нібито свідчить про те, що Москва може задіяти авіацію для підтримки наземного наступу своїх військ.

Водночас британська розвідка у звіті зазначила, що те, що Повітряно-космічні сили (ВКС) Росії готуються до розширення використання авіації у війні проти України, поки є малоймовірним.

Російські пропагандисти також заявили про підготовку до масового застосування на війні проти України авіації. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ці повідомлення, наголосив, що залякування росіян не матимуть наслідків.

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