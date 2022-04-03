Російські літаки дотепер вразливі для українських систем ППО малої і середньої дальності.
Про це йдеться в звіт британській розвідці.
Ефективна робота ППО, як і раніше, є серйозною проблемою для російських повітряних і ракетних операцій.
У зв'язку з цим підірвані зусилля росіян щодо встановлення широкого контролю над повітрям, що, в свою чергу, істотно вплинуло на здатність РФ підтримувати наступ своїх сухопутних військ на ряді фронтів.
Британська розвідка підтверджує перегрупування ворожих військ.
"За останній тиждень спостерігалася концентрація російської авіації в напрямку південного сходу України, ймовірно, в результаті того, що Росія зосередила свої військові дії в цьому районі", - повідомляється в звіті.
Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія спробує атакувати Донбас і південь. Водночас, за даними американської розвідки, Путін встановив собі "день Перемоги" над українським сходом 9 травня.