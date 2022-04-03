Британська розвідка підтверджує перегрупування ворожих військ.

Російські літаки дотепер вразливі для українських систем ППО малої і середньої дальності.

Про це йдеться в звіт британській розвідці.

Ефективна робота ППО, як і раніше, є серйозною проблемою для російських повітряних і ракетних операцій.

У зв'язку з цим підірвані зусилля росіян щодо встановлення широкого контролю над повітрям, що, в свою чергу, істотно вплинуло на здатність РФ підтримувати наступ своїх сухопутних військ на ряді фронтів.

Британська розвідка підтверджує перегрупування ворожих військ.

"За останній тиждень спостерігалася концентрація російської авіації в напрямку південного сходу України, ймовірно, в результаті того, що Росія зосередила свої військові дії в цьому районі", - повідомляється в звіті.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія спробує атакувати Донбас і південь. Водночас, за даними американської розвідки, Путін встановив собі "день Перемоги" над українським сходом 9 травня.

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