За словами Олександра Коваленка, ключова задача для РФ на цьому напрямку – захопити села навколо Часового Яру.

Російсько-українська війна триває й бажання РФ захопити Часів Яр відрізняються від її планів у Бахмуті та Авдіївці, заявив в ефірі телемарафону військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

"Коли почався наступ на Бахмут, це були в першу чергу репутаційні дії. Тоді РФ втратили території на Харківщині та Херсонщині. Крім того, треба було й Пригожину довести професійність ПВК "Вагнер". Авдіївка також була виключно пропагандистським елементом напередодні виборчої кампанії – мовляв "СВО" йде за планом. Щодо Часового Яру – це дійсно важливе місто", – сказав Коваленко.

Він пояснив, що Часів Яр знаходиться на найбільшій висоті у цьому регіоні, то ж для Росії важливо захопити це місто, аби рухатися далі, в глиб Донецької області.

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"Бойові дії від росіян мають сенс, як у тактичному, так і в стратегічному значенні. Але є момент – це села, які знаходяться неподалік Часового Яру: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка. Допоки вони не зможуть отримати контроль над цими селами, вони не зможуть реалізувати повноцінні наступальні дії – наступати з півночі, півдня та сходу на місто, щоб його охопити і розпочати міські бої в самому Часовому Яру", – пояснив Коваленко.

Експерт також зазначив, що завдяки висотам, Сили оборони мають козир у рукаві у вигляді артилерії. Але нестача боєприпасів може нівелювати цю перевагу.

"Якщо наша артилерія буде мати достатню кількість боєкомплекту, то ми зможемо зупиняти ці всі штурмові дії окупантів. Я нагадаю, що Авдіївка впала через те, що в нас був гострий дефіцит в артилерії. І якщо така ж ситуація буде з Часовим Яром, скажімо так, друга половина 2024 року – це буде каталізація наступу на місто і у випадку нестачі боєприпасів, ситуація буде екстремально загрозлива", – каже Коваленко.

Часів Яр у центрі уваги: важливі новини

Напередодні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ поставила за мету захопити Часів Яр до 9 травня.

За словами військового експерта Петра Черника, Сили оборони перетворили Часів Яр на фортецю. Але навіть попри це, РФ може взяти місто кількістю особового складу.

Військовий Олесь Маляревич пояснив думки щодо важливості оборони міста Часів Яр, який цими днями щосили намагається захопити Росія у зв'язку з його вигідним розташуванням на Бахмутському напрямку.

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