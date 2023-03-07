Зміни до законодавства щодо удосконалення процедури видачі відповідних довідок були розроблені за дорученням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Кабмін удосконалив процедуру видачі довідок про перебування українських військовослужбовців у полоні.

Сьогодні Уряд затвердив зміни, якими спрощено порядок оформлення довідок про перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зміни до законодавства щодо удосконалення процедури видачі відповідних довідок були розроблені за дорученням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

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"Довідка входить до переліку обов’язкових документів (щодо військовослужбовців) для звернення до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи. Наразі такі громадяни або їх законні представники особисто звертаються до силових відомств для отримання довідок. Відтепер за довідкою може звертатися й Національне інформаційне бюро як орган, що здійснює облік військовополонених. А саме – до Міноборони, правоохоронного органу, командира підрозділу Збройних Сил, іншого законного військового формування чи органу, який належить до Сил безпеки й оборони України", - сказано у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що ухвалені зміни значно пришвидшать процес отримання довідок, заощадять час і сили колишнім військовополоненим чи їхнім рідним.

Українські полонені у Росії: деталі

Станом з 24 лютого по 8 січня Україна провела 36 обмінів, загалом визволивши з російського полону 1646 осіб.

Останній обмін був 16 лютого, коли з російського полону звільнили 100 військових і одного цивільного. При цьому багато українців отримали поранення різного типу тяжкості.

Голова української розвідки Кирило Буданов повідомив, що практично половина тих, хто перебуває в російському полоні – це цивільні.