Місцеві жителі повідомили, що у місті чули потужні вибухи.

Пізно ввечері 13 листопада у тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Про це повідомила низка місцевих Телеграм-каналів й опублікувала світлини.

Пабліки бойовиків повідомляють, що над містом здійнявся стовп диму. Так звані екстрені служби поки не прокоментували вибухи.

Гауляйтери Луганської області стверджують, що у Луганську нібито спрацювала ППО. Достеменно невідомо, чи правда це. Наразі український Генштаб не надавав коментарів щодо того, що сталося в окупованому місті.

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Довідка. Луганськ — місто на сході України, адміністративний центр Луганської області (до 2014 року). Найсхідніший обласний центр держави.

З квітня 2014 року контролюється окупаційною адміністрацією Російської Федерації. Луганськ включений Верховною Радою України до переліку міст з тимчасово окупованої території.

Що відбувається у Луганській області - останні новини

5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини. Та просування там не таке стрімке, як, наприклад, під час "харківської операції".

Наприкінці жовтня повідомлялося про звільнення від окупантів низки населених пунктів.

10 листопада повідомлялося, що за добу ЗСУ на деяких ділянках Луганського напрямку просунулись на відстань до двох кілометрів.

13 листопада українські військові відновили контроль над селом Макіївка в Луганській області.

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