Угруповання Сил оборони продовжує поступово звільняти українську землю від загарбників.

За добу українські військові на деяких ділянках Луганського напрямку просунулись на відстань до двох кілометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Угруповання Сил оборони продовжує поступово звільняти українську землю від загарбників. Так, на Луганщині лише за минулу добу підрозділи наших військ просунулись на деяких напрямках в ході ведення бойових дій на відстань до двох кілометрів", - сказав Громов.

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Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав вивести російські війська із західного берега річки Дніпро на Херсонщині.

Генерал Сергій Суровікін, командувач російських військ в Україні, підтвердив, що вони відійдуть на оборонні позиції вздовж річки Дніпро, назвавши основною причиною проблеми із постачанням.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, наразі не спостерігається ознак того, що Росія добровільно, без бою, залишає Херсон.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що після заяв про відступ з Херсона російські окупанти почали закликати жителів Луганщини до евакуації.

Сьогодні Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українська армія вже звільнила від окупантів понад 40 населених пунктів на Херсонщині.

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