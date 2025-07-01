В мережі публікують безліч фото та відео.

У ніч на вівторок, 1 липня, у окупованому російськими загарбницькими військами Луганську пролунали гучні вибухи.

Місцеві Telegram-каналі пишуть, що місто атакують безпілотні літальні апарати - у небі фіксують понад 20 дронів. Крім того, окупаційна влада оголосила про "режим обережності" в Красному Лучі, Лутугиному, Свердловську, Суходольську та Білокуракиному.

Згідно з поширеними у мережі фотографіями та відео, атака вже призвела до пожеж. Також повідомляється про роботу сил протиповітряної оборони окупантів.

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Удари по об'єктах Росії

Як повідомляв УНІАН, вночі також під атакою опинився окупований Донецьк. Російські канали заявили, що для удару було застосовано британські ракети Storm Shadow.

За даними Центру вивчення окупації, під ударом опинилася залізниця. А у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони повідомили, що ціль була "жирною".

Українська армія систематично завдає ударів по військових об'єктах російських окупантів, намагаючись завадити їм вести війну проти країни.

28 червня повідомлялося про вибухи у російському Брянську. За даними джерела УНІАН в Головному управлінні розвідки, тоді українські дрони уразили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління російського міністерства оборони.

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