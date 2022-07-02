При цьому Лукашенко нічого не говорить про те, що сприяє російській армії обстрілювати ракетами українські міста з території Білорусі, як і не говорить про те, що в лютому з території Білорусі на територію України вторглися російські окупаційні війська.

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко, який сприяв вторгненню російських військ в Україну, стверджує, що не прагне воювати в Україні.

Про це Лукашенко заявив на урочистих зборах з нагоди Дня Незалежності Білорусі, повідомляє БЕЛТА.

"Нас як і раніше намагаються втягнути у війну в Україні. Мета одна - одним махом розібратися і з Росією, і з Білоруссю. Вони нібито переживають, заявляють з України, що не хотіли б, щоб білоруські війська вторглися через північний кордон в Україну", - заявив Лукашенко.

При цьому, Лукашенко нічого не говорить про те, що сприяє російській армії обстрілювати ракетами українські міста з території Білорусі, як і не говорить про те, що в лютому з території Білорусі на територію України вторглися російські окупаційні війська.

Разом з тим, заяви Лукашенка суперечать реальності, оскільки йому здається, що в Україні нібито будуть "раді" тому, щоб білоруські війська увійшли на територію України.

"Вони були б раді (я це знаю точно), якби ми туди увійшли. Їм це треба, тому що наказано "звідти", і плювати їм на загибель мирних жителів. В українських політиків і президента політика одна: чим більше загине українців, тим більше він буде кричати на весь світ про звірства "фашистів з Росії та Білорусі". Ще раз повторюю вам те, що говорив рік і більше тому: ми не прагнемо воювати в Україні. Нам ця війна абсолютно не потрібна", - стверджує Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, з 22 червня в Гомельській області Білорусі тривають мобілізаційні навчання білоруських військ.

24 червня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник зазначив, що загроза наступу на Україну військ з Білорусі залишається.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна, поки ознак формування ударних угруповань на території Білорусі немає, в той же час є інформація про можливі провокації, зокрема, направлення в Україну з Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

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