Ознак формування ударних угруповань на території Білорусі нема.
Про це перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
"Як наші партнери, так і вітчизняні розвідки чітко заявляють про відсутність ознак формування ударних угруповань на території Білорусі", - сказав він.
Єнін додав, що в цьому питанні українці стикаються з масованим застосуванням дезінформації.
"На превеликий жаль, деякі представники місцевої влади підхоплюють цю дезінформацію, поширюючи паніку серед населення", - зазначив він.
Разом з тим Єнін підкреслив, що є інформація про можливі провокації, зокрема, направлення в Україну з Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.
"Саме тому нашими правоохоронцями введено посилений режим несення служби на блокпостах", - сказав він.
Війна в Україні:
24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.
Вже наступного дня з'явилася інформація про те, що Білорусь може виступити на боці Росії та ввести свої війська на територію України.
З перших днів вторгнення Росія здійснює ракетні удари по Україні з території Білорусі.
28 червня Білорусь оголосила військові збори біля кордону з Україною. На Волинському та Поліському напрямках можливі провокації з боку РБ.
За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Зараз з країни масово вивозяться боєприпаси в Росію. А в разі підготовки до вторгнення їх кількість, навпаки, намагалися б наростити.
Станом на 30 червня 2022 року Білорусь продовжувала відправляти Росії боєприпаси.
1 липня Білорусь продовжила військові навчання на кордоні з Україною.
Станом на 2 липня в Білорусі тривало вручення повісток.
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