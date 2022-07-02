Є інформація щодо можливих провокацій, зокрема, направлення в Україну з Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Ознак формування ударних угруповань на території Білорусі нема.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Як наші партнери, так і вітчизняні розвідки чітко заявляють про відсутність ознак формування ударних угруповань на території Білорусі", - сказав він.

Єнін додав, що в цьому питанні українці стикаються з масованим застосуванням дезінформації.

"На превеликий жаль, деякі представники місцевої влади підхоплюють цю дезінформацію, поширюючи паніку серед населення", - зазначив він.

Разом з тим Єнін підкреслив, що є інформація про можливі провокації, зокрема, направлення в Україну з Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

"Саме тому нашими правоохоронцями введено посилений режим несення служби на блокпостах", - сказав він.

Війна в Україні:

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Вже наступного дня з'явилася інформація про те, що Білорусь може виступити на боці Росії та ввести свої війська на територію України.

З перших днів вторгнення Росія здійснює ракетні удари по Україні з території Білорусі.

28 червня Білорусь оголосила військові збори біля кордону з Україною. На Волинському та Поліському напрямках можливі провокації з боку РБ.

За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Зараз з країни масово вивозяться боєприпаси в Росію. А в разі підготовки до вторгнення їх кількість, навпаки, намагалися б наростити.

Станом на 30 червня 2022 року Білорусь продовжувала відправляти Росії боєприпаси.

1 липня Білорусь продовжила військові навчання на кордоні з Україною.

Станом на 2 липня в Білорусі тривало вручення повісток.

Вас також можуть зацікавити новини: