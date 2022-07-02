Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Збройні сили Білорусі проводять тренування з наведення понтонних переправ.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу станом на 18:00 щодо російського вторгнення.

В повідомленні сказано, що на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.

"Проводяться тренування з наведення понтонних переправ. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено", - зазначає Генштаб.

Як відомо, Білорусь продовжуває відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. В країні оголошено військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.

Останніми днями активно поширюється інформація про те, що можливий новий наступ на Україну, цього разу - з боку збройних сил Білорусі.

Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомляв, що з боку Білорусі на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації.

Утім за словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Інший радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловлював думку,що чутки про напад Білорусі є нічим більшим, як черговою спекуляцією російської пропаганди з метою посіяти паніку в Україні.

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