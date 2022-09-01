У МЗС України закликали Росію створити безпечний доступ для місії МАГАТЕ.

Міністерство закордонних справ України закликає Росію не обстрілювати коридор, яким місія Міжнародного агентства з атомної енергії має прослідувати до Запорізької атомної електростанції.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у мікроблозі Twitter.

"У порушення зобов'язань, російська армія потужно обстрілює коридор, через який місія МАГАТЕ повинна слідувати із Запоріжжя на атомну електростанцію. Росія повинна негайно припинити ці небезпечні провокації і дозволити МАГАТЕ безпечний доступ", - наголосив Ніколенко.

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Нагадаємо, війська РФ 4 березня захопили Запорізьку АЕС та її місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів.

31 серпня близько 15.00 делегація МАГАТЕ з Києва прибула до Запоріжжя.

Сьогодні, 1 вересня, у Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, шо окупанти ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС.

Також сьогодні, 1 вересня, компанія "Енергоатом" повідомила, що о 4.57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької атомної електростанції спрацював аварійний захист, і відключився 5-й енергоблок.

Сьогодні, 1 вересня, в українській розвідці повідомили, що над Енергодаром "працювала" група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах. Також було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів.

Місія МАГАТЕ вирушила із Запоріжжя до Енергодару, попри повідомлення про інтенсивний обстріл.

Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що, знаючи про "посилення військової активності у цьому районі", планує продовжити місію на об’єкт і зустрітися з його персоналом.

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