Вони сподіваються там укритися від цікавих очей і українських дронів.

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни створили дві військові бази на комбінаті "Азовсталь".

Про це сказав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі телемарафону. За його словами, одна з цих баз створена протягом останніх двох місяців. "Це демонструє рівень мілітаризації Маріуполя. Росіяни переносять в основному з Ростовської області мілітарну складову. І Маріуполь вже не просто логістичне військове перехрестя і хаб, а повноцінна військова логістична база, яка розширюється", - наголосив Андрющенко.

За його словами, кожна з цих баз на "Азовсталі" виникла "з банальних блок-постів", які там були.

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Він зазначив, що ворог вибрав цю локацію, щоб убезпечити себе від зовнішнього фіксування, бо немає поруч ніякої житлової забудови, безпечно знаходитися в середині, тому, що складно підібратися туди через паркан.

"Не будемо забувати, що ті бункери і підземні укриття свого часу слугували для захисту цивільних і нашого Маріупольського гарнізону. Росіяни намагаються їх переоблаштувати і мають в цьому успіх", - сказав Андрющенко.

Він додав, що окупанти розуміють, що якщо вдалося пережити там їх навалу, то можна укритися і від українських безпілотників, які атакуватимуть військові бази на території Маріуполя.

За його словами, також росіяни намагаються з території трикутника в Ростовській області Таганрог- Ростов-Шахти, де велика кількість різноманітних військових таборів, баз, логістичних стоянок, а тому туди нерідко "прилітає" від Сил оборони, перекинути свої сили на окуповані території України.

Андрющенко зазначив, що крім того, це набагато ближче до фронту, тому росіяни "з’їдають плече від 150 до 200 км" простим перенесенням баз, а це дає їм збереження часу при необхідності швидкого перекидання резервів.

Він зазначає, що протягом останніх двох тижнів є певна зміна пріоритетів у ворога на фронті. За його словами, окупанти концентруються не на Запоріжжі, а на півночі Донецької області – це Новопавлівський і Покровський напрямки.

Він зазначив, що ворог шукає ще один там напрямок, щоб просуватися, але поки не має розуміння де це може бути. "Спробували наступати в районі Гуляйполя і не погано отримали від Сил оборони. Відкотилися і перестали робити нові спроби, оскільки їх було знешкоджено масово ще до підходу до лінії фронту", - розповів Андрющенко.

Він зазначив, що перша хвиля наступу захлинулася на Запорізькому напрямку, але ще не можна сказати, що ворог відмовився остаточно від спроби там просуватися.

За його словами, в середині липня закінчується термін підготовки новоконтрактників, які базуються, зокрема, в Маріупольсько-Бердянській агломерації і тоді стане зрозуміло на яку ділянку фронту вони будуть кинуті.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь росіяни захопили понад три роки тому - після жорстокої облоги та безладних бомбардувань, унаслідок яких тисячі людей було вбито, а більшість житлових будівель пошкоджено або зруйновано.

Останнім часом проросійські ЗМІ у відео та на фото намагаються намалювати картину оновленого міста, де пошкоджені будівлі було відремонтовано і життя повернулося в нормальне русло.

Однак, як розповіли BBC жителі міста, все це - лише обман, і ситуація в Маріуполі вкрай далека від райдужної.

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