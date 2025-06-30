Жителі міста скаржаться на брак води, часті вимкнення електрики, дорогі харчові продукти та дефіцит ліків.

Місто Маріуполь було захоплене російськими військами трохи більше ніж три роки тому - після жорстокої облоги та безладних бомбардувань, унаслідок яких тисячі людей було вбито, а більшість житлових будівель пошкоджено або зруйновано. Останнім часом проросійські інфлюенсери у відео та на фото намагаються намалювати картину оновленого міста, де пошкоджені будівлі було відремонтовано і життя повернулося в нормальне русло. Однак, як розповіли BBC жителі міста, все це - лише обман, і ситуація в Маріуполі вкрай далека від райдужної.

Маріуполець Джон (ім'я змінено з міркувань безпеки) розповідає, що по російському телебаченню показують "казки для дурнів", а більша частина міста, як і раніше, лежить у руїнах.

"Вони ремонтують фасади будівель на головних вулицях, куди привозять камери для зйомок. Але за рогом - руїни і порожнеча. Багато людей досі живуть у напівзруйнованих квартирах, стіни яких ледь тримаються", - каже він.

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Його слова підтверджує й Ольга Онишко, яка втекла з Маріуполя наприкінці минулого року і тепер живе в Тернополі:

"У нас було гарне місто, але тепер воно хворе... Є центральна площа - там реконструювали тільки будівлі. А ще є порожні місця, де раніше стояли будівлі. Вони прибрали сміття, але навіть не відокремили тіла загиблих, а просто повантажили їх на вантажівки разом з уламками і вивезли з міста".

Крім зруйнованих будівель, в окупованому місті існує ще одна вкрай серйозна проблема - нестача води.

"Вода тече день чи два, а потім не надходить три дні. Ми тримаємо вдома відра і каністри з водою. Вода настільки жовта, що навіть після кип'ятіння її страшно пити", - каже маріуполець Джеймс (ім'я змінено).

Також жителі міста скаржаться на часті вимкнення електрики, дорогі продукти харчування та дефіцит ліків.

Вони також розповідають, що українських дітей у школі вчать неправдивої інформації та пропаганди.

"Наприклад, у шкільних підручниках написано, що Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська, Одеська, Кримська і навіть Дніпропетровська області вже є частиною Росії", - каже Андрій Кожушина, який втік із Маріуполя до Дніпра.

Крім того, на спеціальних уроках під назвою "Бесіди про важливі речі" дітей навчають того, як Росія звільнила російськомовне населення цих областей від нацистів у 2022 році.

"Це схоже на перепрограмування свідомості наших дітей", - каже маріуполець Джон.

Водночас жителі Маріуполя наголошують: поступитися Росії територією - буде зрадою щодо людей, які тут живуть.

"Віддати територію за "угоду з Росією" буде зрадою. Десятки людей щодня ризикують життям, щоб передати інформацію Україні, а не для того, щоб якийсь дипломат у костюмі підписав папір, який "передасть нас"... Ми не хочемо "миру за будь-яку ціну". Ми хочемо звільнення", - каже Джон.

Окуповані території

Як розповідали мешканці окупованих територій, відбувається посилення не лише жорсткої політики русифікації в місті, а й зростає мілітаризація всіх сфер життя, включно зі школами.

Так, у Маріуполі російське громадянство обов'язкове, якщо ви хочете працювати, навчатися або отримати термінову медичну допомогу.

Нещодавно російський глава Володимир Путін заявив, що наполягає на визнанні Україною результатів "референдумів", проведених у чотирьох областях, які Росія незаконно оголосила своїми. При цьому він пригрозив, що в іншому разі "ймовірне відновлення збройного конфлікту".

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