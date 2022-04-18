Майор написав лист понтифіку.

Майор Сергій Волина, який зараз героїчно боронить Маріуполь, звернувся до Папи Римського. Український воїн попросив допомогти врятувати жителів міста.

Про це командир 36-ї окремої бригади морської піхоти написав у листі, адресованому понтифіку, передає "Українська правда".

Військовий зазначив, що є не католиком, а православним, вірить у Бога і знає, що світло завжди перемагає темряву.

Волина вказав, що не бачив звернень Франциска до світу і не читав його заяв, бо воює понад 50 днів у повному оточенні та все, на що має час, – це запеклий бій за кожен метр оточеного ворогом Маріуполя.

"Я воїн. Я офіцер, який дав присягу на вірність своїй країні. І я готовий битися до кінця. Попри переважаючу силу ворога, попри нелюдські умови на полі битви, постійні артилерійські та ракетні обстріли, брак води, їжі та медикаментів", – наголосив майор.

Командир морпіхів підкреслив, що Папа Римський, ймовірно, ніколи не бачив нічого схожого на те, що зараз відбувається в Маріуполі, бо саме так виглядає пекло. Він вказав, що не мав достатньо часу, аби описати всі жахи, які бачить у Маріуполі щодня: в бункерах живуть жінки з дітьми, з немовлятами у голоді та холоді під прицілом ворожою авіації, помирають поранені, бо немає медикаментів, немає води, немає їжі.

"Я звертаюся до вас по допомогу. Бо настав час, коли не молитвами єдиними. Допоможіть врятувати їх. Після бомбардування драмтеатру вже ні в кого не лишилося віри російським окупантам. Донесіть світу правду, евакуюйте людей та врятуйте їхні життя від рук сатани, який хоче спалити все живе", - підсумував Сергій Волина.

Ситуація в Маріуполі: що відомо

Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що йдуть переговоридля того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі.

Він заявив, що знищення українських захисників у Маріуполі може поставити крапкув мирних переговорах із Росією.

17 квітня Генштаб повідомив, що армія РФ, імовірно, готується до проведення десантної морської операції в Маріуполі.

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