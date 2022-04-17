Інформація про висадку десанту перевіряється.

Російські військові не полишають надій захопити Маріуполь, який понад місяць перебуває у блокаді та майже повністю знищений. Окупанти можуть готуватися до висадки десанту в Маріуполі.

Про ризик висадки російського десанту в Маріуполі розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Вона заявила, що наразі інформація перевіряється.

"Нами перевіряється інформація, що, можливо, ворог готується до десантно-морської операції. Але ця інформація ще перевіряється", – наголосила вона.

Зауважимо, що Генштаб також попередив, що існує ймовірність того, що росіяни готують висадку десанту з моря.

Заступниця Олексія Резнікова повідомила, що протягом доби росіяни завдали авіаційних ударів по Маріуполю. Окупанти здійснювали штурмові дії в районі морського порту.

Маляр зазначила, що Маріуполь стоїть й ЗСУ потужно здійснюють оборону. Вона додала, що місто – щит для України, який не дозволяє росіянам пройти вглиб країни.

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