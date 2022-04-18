Українські сили оборони у Маріуполі продовжують триматися.

Ситуація в Маріуполі є вкрай важкою, але російським загарбницьким силам не вдається повністю захопити місто.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.

"Ситуація в Маріуполі – вкрай важка. Місто перебуває в оточенні. Фактично гуманітарна криза. Маріуполь зазнав надзвичайно великих руйнувань у наслідок ракетних, бомбових і артилерійських обстрілів, які Росія здійснює фактично у цілодобовому режимі. Але Маріуполь усе ще повністю захопити російській армії не вдається. І все це завдяки мужності тих підрозділів Збройних сил України і інших військових формувань, які наразі там перебувають", - заявив Мотузяник.

Він зазначив, що захисники Маріуполя відтягнули на себе дуже великі ворожі сили.

"І фактично тим, що захисники цього міста тримаються, це не дає можливості Росії перекинути ці підрозділи на інші напрямки", - додав речник.

Нагадаємо, що Міноборони РФ запропонувало українським бійцям у Маріуполі скласти зброю і здатися. Вони відмовилися від капітуляції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія винищить українських військових, які захищають Маріуполь, то подальші мирні переговори стануть неможливі.

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