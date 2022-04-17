Понтифік закликав не піддаватися злу і насильству перед обличчям війни.

У день католицького Великодня 17 квітня Папа Римський Франциск опублікував заклики до миру трьома мовами - англійською, українською та російською.

Дописи опубліковано на його сторінці у Twitter.

"Дозвольмо, щоби Христовий мир переміг нас! Мир є можливим, мир є обов’язковим, мир є першочерговою відповідальністю всіх! Кожна війна несе за собою наслідки, які заторкають все людство: від жалоби до драми біженців, економічної та продовольчої кризи, ознаки якої вже бачимо. Перед обличчям безперервних знаків війни, як і перед обличчям багатьох болючих поразок життя, Христос, переможець гріха, страху та смерті, закликає не піддатися злу та насильству" - йдеться у зверненні понтифіка.

При цьому в російськомовному зверненні він вжив фразу "перед обличчям безперервної війни", а в україномовному - "перед обличчям безперервних знаків війни".

Як повідомляв УНІАН, раніше Папа Римський Франциск під час всенічної великодньої меси у Ватиканській базиліці Святого Петра помолився українською мовою.

Католицька Пасха 2022

17 квітня у світі відзначається католицький Великдень. Дата свята визначається за місячним календарем і відрізняється щороку, але завжди випадає на неділю. Крім католиків, Великдень сьогодні відзначать і більшість протестантів.

Зі святом християн західного обряду вже привітав президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що православний Великдень цього року буде 24 квітня.

Вас також можуть зацікавити новини: