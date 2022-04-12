Подоляк пояснив, що влада не може озвучувати свої плани публічно, щоб не інформувати ворога.

Президент України Володимир Зеленський і керівництво ЗСУ шукають можливість допомогти українським військовим, які вже півтора місяці борються за Маріуполь з російськими окупантами.

Про це заявив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк у "Твіттері".

Він повідомив деякі деталі про укранських захисників у Маріуполі. За його даними, у них є проблеми з припасами, і про це відомо військово-політичному керівництву країни.

Він зазначив, що влада не може озвучувати свої плани публічно, щоб не інформувати ворога. При цьому Подоляк підкреслив, що керівництво країни володіє більшою інформацією, ніж та, яка поширюється в соцмережах і попросив поставитися до цього з розумінням.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що надання у відкритий доступ інформації про оборонну ситуацію в Маріуполі поки неможливе. "Ситуація в Маріуполі дійсно вкрай складна. Увага всієї країни зараз прикута до цього міста. Але Маріуполь - це частина всієї нашої глобальної військової операції. Тому ніяка інформація про стратегію або тактику неможлива до завершення операції. Навіть військові володіють інформацією тільки у відповідності зі своїм рівнем. Всією інформацією в повному обсязі володіють Головнокомандувач і Верховний Головнокомандувач. Про кожну дрібницю, яку повідомляють у Генштаб, насправді, вже там відомо. Можу запевнити, що застосовуються всі можливі і неможливі заходи для порятунку людей і самої ситуації. Ми повинні довіряти нашим Збройним силам", - пояснила вона.

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