Будівельникам наказали не діставати трупи зі зруйнованої будівлі, а просто бетонувати зверху. Однак трупний запах пробивається крізь шар бетону.

Окупанти не можуть без хлорки вчасно приступити до ремонту маріупольського Драмтеатру.

Про це у своєму Телеграм-каналі розповів російський журналіст-опозиціонер Олександр Невзоров.

Невзоров розповів, що російські будівельники "ломанулися в Маріуполь на розпилювання величезних бюджетів "відновлення"".

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"Пишуть:" тиждень кукуїмо, сидимо склавши лапки, ці тупарі не везуть хлорку. Без хлорки ніяк. Де великі скупчення трупів (театр), там треба хлорку і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи - сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону",- розповів Невзоров.

За його словами, будівельникам наказали не піднімати галасу й не витягувати трупи, а "тихо бетонувати".

16 березня 2022 року російський літак скинув бомбу на будівлю драматичного театру в Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід до бомбосховища.

23 квітня стало відомо, що окупанти проводять зачистку завалів театру. В процесі окупанти упаковували тіла загиблих в пластикові мішки, тракторами і вантажівками перевозили їх в накопичувач в промисловій зоні в районі Нікольського шосе. Потім, за наповненням, вивозили в Мангуш, де насипом звалювали в 300-метрову траншею.

20 травня розбір завалів і вивезення тіл загиблих був завершений.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня міжнародна організація Amnesty International оприлюднила доповідь, в якій було зазначено, що російські окупанти цілеспрямовано завдали авіаудару по драмтеатру в Маріуполі.

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