Російські окупанти намагаються встановити повний контроль над Маріуполем у Донецькій області.
Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової.
"Відучора загарбники не пропускають з Маріуполя жителів. За словами очевидців, вони встановили термін 5-7 днів, коли місто залишатиметься закритим", - зазначила вона.
Денісова підкреслила, що позбавлення мирного населення можливості врятувати своє життя є нічим іншим, як геноцидом відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.
"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасниками ОБСЄ відповідно до московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні", - сказала омбудсмен.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 1 квітня Маріуполь в блокаді. Росіяни щодня зривають домовленості про евакуаційні коридори для цивільного населення. Ворог не дає доставити гуманітарні вантажі та автобуси для евакуації людей у сусідні села та міста поблизу Маріуполя.