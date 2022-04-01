Ворог тримає місто в блокаді / фото REUTERS

Російські окупанти намагаються встановити повний контроль над Маріуполем у Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової.

"Відучора загарбники не пропускають з Маріуполя жителів. За словами очевидців, вони встановили термін 5-7 днів, коли місто залишатиметься закритим", - зазначила вона.

Денісова підкреслила, що позбавлення мирного населення можливості врятувати своє життя є нічим іншим, як геноцидом відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасниками ОБСЄ відповідно до московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні", - сказала омбудсмен.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  • Станом на 1 квітня Маріуполь в блокаді. Росіяни щодня зривають домовленості про евакуаційні коридори для цивільного населення. Ворог не дає доставити гуманітарні вантажі та автобуси для евакуації людей у сусідні села та міста поблизу Маріуполя. 