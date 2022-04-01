Загарбники не випускають з Маріуполя мешканців.

Російські окупанти намагаються встановити повний контроль над Маріуполем у Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової.

"Відучора загарбники не пропускають з Маріуполя жителів. За словами очевидців, вони встановили термін 5-7 днів, коли місто залишатиметься закритим", - зазначила вона.

Денісова підкреслила, що позбавлення мирного населення можливості врятувати своє життя є нічим іншим, як геноцидом відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасниками ОБСЄ відповідно до московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні", - сказала омбудсмен.

Війна проти України: