Військовослужбовцю ЗСУ, відомому адвокату, громадському діячеві Масі Найєму зробили операцію після тяжкого поранення на фронті.
Про це розповів заступник міністра інфраструктури і брат Масі Найєма Мустафа Найєм у себе в Telegram.
"Брат живий, його прооперували. У нього тяжке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток і внутрішньочерепна гематома. Зараз його стан все ще тяжкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання", - написав Мустафа Найєм.
Він зазначив, що за словами лікарів, наступні кілька діб будуть вирішальними у відновленні Масі Найєма.
Як повідомляв УНІАН, 5 червня стало відомо, що на фронті Масі Найєм отримав важке поранення. Однак тоді детальної інформації про його стан не було.
Пізніше Мустафа Найєм повідомив, що його брат перебуває у тяжкому стані - у нього важке поранення голови та ока.
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